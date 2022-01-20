Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Приближающийся с запада к Петербургу циклонический вихрь «Ида» принесёт с собой осадки в виде дождя и снега. Уже вечером 20 января в Северную столицу вернётся морозная погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По его данным, центр циклона «Ида» в середине дня окажется над акваторией Финского залива. Погода в Петербургском регионе будет облачной, временами пройдут дожди с мокрым снегом. А вечером будет идти уже только один мокрый снег и образуется гололедица.

Температура воздуха днем в Петербурге составит +1…+3 градуса, по Ленинградской области области −2…+3 градуса. Ветер южный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

«Переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений ожидается около 21−22 часов», — добавил Леус.