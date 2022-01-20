Владивосток, , 08:53 — REGNUM Во Владивостоке суд вынес приговор 30-летнему иностранному гражданину, который обвинялся в совершении преступления экстремистской направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Оглашение приговора Экстремизм.рф

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В суде установлено, что летом 2021 года 33-летний местный житель проходил мимо автопарковки в Первореченском районе. К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять мужчину, унижать его достоинство по признакам расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, выражать ненависть по отношению к русским. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя предмет, похожий на нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места происшествия и обратился в полицию.

Полиция впоследствии установила личность подозреваемого и задержала его в районе бухты Лазурной, где уроженец Средней Азии успел устроиться на работу в уличное кафе.

«Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима,» — добавила руководитель пресс-службы УМВД Ирина Сырова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 23-летний молодой человек признан виновным в совершении преступления экстремисткой направленности.