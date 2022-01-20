Москва, , 08:29 — REGNUM В технополисе «Москва» в 2022 году планируется открыть новый крупный фармацевтический завод. Он расположится на площадке «Алабушево», сообщается на портале мэра столицы.

Лекарства katicaj

Площадь промышленного комплекса по производству лекарств составит 35 тыс. кв. метров. В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 ммлрд рублей. На фармацевтическом предприятии создут около 370 рабочих мест.

Завод будет производить около 80 наименований лекарственных препаратов — для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта и противомикробные препараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Технополисе «Москва» семь компаний-резидентов создадут почти 900 новых рабочих мест.

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