Новый фармацевтический завод откроют в технополисе «Москва»
Москва, 20 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В технополисе «Москва» в 2022 году планируется открыть новый крупный фармацевтический завод. Он расположится на площадке «Алабушево», сообщается на портале мэра столицы.
Площадь промышленного комплекса по производству лекарств составит 35 тыс. кв. метров. В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 ммлрд рублей. На фармацевтическом предприятии создут около 370 рабочих мест.
Завод будет производить около 80 наименований лекарственных препаратов — для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта и противомикробные препараты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Технополисе «Москва» семь компаний-резидентов создадут почти 900 новых рабочих мест.
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