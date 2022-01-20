Гуанчжоу, Китай, , 08:26 — REGNUM 40-я флотилия Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышел из военного порта в городе Чжаньцзян провинции Гуандун на юге Китая, чтобы выполнить миссию сопровождения в Аденском заливе и водах у берегов Сомали, сообщает агентство Синьхуа.

Военно-морской флот Китая Newsweek.com

Флотилия, которая отправилась в эскортную миссию 15 января, состоит из эсминца с управляемыми ракетами «Хух-Хото», ракетного фрегата «Юэян» и судна снабжения «Ломаху» с десятками солдат спецназа и двумя вертолетами на борту. В рамках подготовки к миссии флотилия провела учения по применению оружия, борьбе с терроризмом и пиратством, а также пополнению запасов на море.

Военно-морские силы НОАК начали проводить эскортные миссии в Аденском заливе и водах у берегов Сомали в декабре 2008 года.