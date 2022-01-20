Гай, Оренбургская область, , 08:26 — REGNUM В городе Гае Оренбургской области мужчина совершил кражу драгоценностей из молитвенного зала Кафедрального собора святого Иоанна Кронштадтского. С заявлением в полицию обратился служитель церкви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

На месте кражи в храме Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, ювелирные изделия в качестве пожертвований были принесены прихожанами и прикреплены к иконе «Пресвятая Богородица Табынская».

По горячим следам правоохранители задержали 31-летнего горожанина. Он пояснил, что пошёл на данный поступок из-за понравившегося крестика, а все остальные изделия прихватил случайно. По факту кражи из храма возбуждено уголовное дело.