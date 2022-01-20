Уйское, Челябинская область, , 08:25 — REGNUM В Аше Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий, результатом которого стала утрата бюджетом более 55 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, на территории Уйского сельского поселения в 2018—2020 годах велись работы по строительству объекта газораспределительной системы. Затем чиновники приняли эти работы, а в ноябре 2020 года заключили муниципальный контракт на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт, а также на аварийно-диспетчерское сопровождение объектов газоснабжения. Но в ходе выполнения работ сотрудники подрядчика выявлено несоответствие объекта требованиям промышленной безопасности.

В результате Укскому сельскому поселению был причинён ущерб на сумму более 55 млн.рублей. Аудиторы Контрольно-счётной палаты выявили факт нарушения и передали материалы в прокуратуру, по материалам которой СКР и возбудил дело.