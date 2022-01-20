Будапешт, , 08:24 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен приехать в Россию с визитом 1 февраля. Об этом 20 января сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Виктор Орбан European People's Party

«Дата встречи — 1 февраля», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Также глава МИД Венгрии отметил, что, по его мнению, энергетический кризис в Европе можно было бы разрешить путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками газа.

Кроме этого, Сийярто добавил, что Россия всегда точно и в срок исполняет свои обязательства в энергетической сфере, что очень ценит Венгрия.

«Если говорить об энергетике, то должен сказать, что мы очень довольны сотрудничеством с Россией. По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года установило правительство страны.