Сухум, , 08:25 — REGNUM 128 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 19 января в ходе 410 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 169 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 60 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 39 243 носителя SARS-CoV-2. Из них 34 140 человек признали выздоровевшими, в том числе 356 — за последние сутки. За всё время 580 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 130 носителей SARS-CoV-2 в результате 461 исследования. Было зафиксировано за сутки два случая смерти пациентов с COVID-19.