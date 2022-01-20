Джакарта, 20 января 2022, 08:23 — REGNUM Исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид призвал правительство решить ряд проблем, связанных с беженцами в стране, сообщает CNN Indonesia.
По словам Усмана Хамида, нельзя допустить, чтобы длительная неопределенность, с которой сталкиваются афганские беженцы в Индонезии, сохранялась.
«Мы призываем правительство Индонезии выслушать и рассмотреть жалобы беженцев», — говорится в заявлении Amnesty International.
«Насилие в отношении демонстрантов неприемлемо», заявил Усман Хамид.
По данным УВКБ ООН, в Индонезии находится не менее 13 188 беженцев, из них 7 460 — из Афганистана.