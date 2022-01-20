Джакарта, , 08:23 — REGNUM Исполнительный директор Amnesty International Indonesia Усман Хамид призвал правительство решить ряд проблем, связанных с беженцами в стране, сообщает CNN Indonesia.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Усмана Хамида, нельзя допустить, чтобы длительная неопределенность, с которой сталкиваются афганские беженцы в Индонезии, сохранялась.

«Мы призываем правительство Индонезии выслушать и рассмотреть жалобы беженцев», — говорится в заявлении Amnesty International.

«Насилие в отношении демонстрантов неприемлемо», заявил Усман Хамид.

По данным УВКБ ООН, в Индонезии находится не менее 13 188 беженцев, из них 7 460 — из Афганистана.