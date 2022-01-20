Мельбурн, Австралия, , 08:23 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

Андрей Рублёв (сс) Carine06

Рублёв 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Рублёв сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

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