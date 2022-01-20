Пекин, 20 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Госсовет КНР объявил о назначении и увольнении ряда должностных лиц, сообщает агентство Синьхуа.

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Цао Шумин 13 января был назначен заместителем главы Кибепространственной администрации Китая. Ван Чжанпу в тот же день был назначен исполнительным президентом Пекинского организационного комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, сменив на посту Сюй Циня.

Янь Пэнчэн стал вице-президентом Пекинского организационного комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, сменив Сюй Цзяньпэя. Хуан Жу был назначен президентом Юго-Восточного университета. Фан Юнсян был отстранен от должности заместителя министра по делам ветеранов.