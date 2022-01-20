Берлин, , 08:21 — REGNUM Реализация плана Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году (Fit for 55) может негативно отразиться на экономике десятков миллионов европейских домохозяйств, считает немецкий европарламентарий Гидо Райль. Об этом передает RT со ссылкой на соответствующее обращение депутата к Еврокомиссии.

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейская конфедерация профсоюзов предупреждает о повышении уровня энергетической бедности вследствие реализации мер в рамках программы Fit for 55. Её беспокоит перспектива погружения в энергетическую бедность 50 млн домохозяйств», — отметил он.

В связи с этим Райль спросил у ЕК, какую оценочную деятельность провела комиссия на предмет возможных последствий реализации программ Green Deal («Европейский зелёный курс») и Fit for 55 («Готовность — 55») «с точки зрения энергетической бедности».

Как сообщало ИА REGNUM, проект Fit for 55 предполагает сокращение к 2030 году выбросов углекислого газа в ЕС на 55% по сравнению с 1990 годом. Речь идет о новых мерах по «борьбе» с углем и углеродной энергетикой, в которую европейские стратеги вписали и атомную энергетику.

Проект программы Fit for 55 был представлен в середине июля Европейской комиссией. В настоящее время идет её обсуждение.

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