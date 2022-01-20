Ереван, 20 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Ереван при посредничестве Москвы направил Баку ряд предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, выступая в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Министр отметил, что не может разгласить детали. Он только сообщил, что представители Армении и Азербайджана обсуждают условия формирования комиссии по делимитации и демаркации границы. Из-за напряжённой обстановки на границе работа комиссии затруднена.

«Пока не будут введены конкретные механизмы по повышению уровня безопасности на границе, механизмы, которые помогут предотвратить столкновения, данная комиссия будет сталкиваться с трудностями в вопросах формирования и работы», — сказал Мирзоян.

Стоит отметить, что позиции с обеих сторон армяно-азербайджанской границы периодически подвергаются обстрелам. Ереван и Баку каждый раз выступают с взаимными обвинениями. В ноябре 2021 года на границе начались боевые столкновения, которые длились около суток.