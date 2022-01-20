Якутск, , 08:24 — REGNUM Росавиация не увидела признаков авиаинцидента в нарушениях, выявленных Ространснадзором по итогам проверки авиакомпании «Якутия». С результатами оценки безопасности компании ведомство не согласно, сообщила газета «Ведомости».

Самолёт Superjet-100 авиакомпании «Якутия» Cp9asng

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«По результатам проверки 55 авиационных событий, подпадающих под критерии авиационных инцидентов, исключено 54 события», — говорится в письме заместителя руководителя «Росавиации» Олега Сторчевого председателю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову.

Только одно из 55 происшествий федеральное агентство сочло достаточно крупным для того, чтобы проводить по нему расследование. В том числе не были расценены как авиапроисшествия 27 случаев повторного захода на посадку. Техобслуживание самолётов «Якутии» в «Росавиации» также сочли удовлетворительным, а вибрацию в турбине двигателя самолёта Boeing 737 — не выходящим за пределы эксплуатационных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего. Ведомство выявило 55 происшествий, которые авиакомпания утаила, создав тем самым угрозу безопасности полётов. Также отмечалось, то не менее 70 раз пассажиров авиакомпании перевозили воздушные суда, не прошедшие должным образом техническое обслуживание.