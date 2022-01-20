Пекин, , 08:19 — REGNUM Китай будет стремиться предоставлять более удобные и интеллектуальные государственные услуги в области прав интеллектуальной собственности в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), согласно плану, опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности (NIPA), передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ожидается, что к 2025 году Китай создаст более удобную систему государственных услуг, создаст более интеллектуальную информационную инфраструктуру и предоставит разнообразные государственные услуги для работы в области интеллектуальной собственности в соответствии с планом NIPA.

Согласно плану, учреждения по предоставлению государственных услуг в области интеллектуальной собственности охватят все регионы провинциального уровня к 2025 году. Затем в стране будет около 200 центров поддержки технологий и инноваций, 150 национальных центров информационных услуг в области интеллектуальной собственности на базе колледжей и 200 национальных станций общественного обслуживания в области интеллектуальной собственности по всей стране.

Органы интеллектуальной собственности намерены поддерживать создание информационной платформы по интеллектуальной собственности, дальнейшее открытие базовых данных интеллектуальной собственности и создание высокоуровневых и специализированных баз данных по интеллектуальной собственности, говорится в сообщении NIPA.