20 января 2022 | Время чтения 1 мин

Итальянские СМИ продолжают непрерывно «бомбардировать» читателей новостями о готовящемся вторжении России на Украину. Однако всё чаще подобные сообщения вызывают обратную реакцию.

Владимир Бадмаев, , 08:58 — REGNUM Практически непрерывная «бомбардировка» жителей Европы сообщениями о готовящемся вторжении России на Украину даёт совершенно обратный эффект. Судя по комментариям в соцсетях, итальянцы откровенно устали от подобной истерии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Придумывают врага, чтобы маскировать неудачи в своём доме», — считает Джованни К.

«Из серии: воображаемые враги и где их найти (на востоке). Но возможно ли, что каждый раз, когда янки грозит дефолт, мы должны вступать в холодную войну? Скучно», — пишет Кристина Э.

«Волшебное слово «перманентный кризис», — заметил Марко С.

«Пусть Россия захватит Украину, наконец! Надоело», — шутит Мариза Дз.

«В любую минуту может случиться что угодно! Мне кажется, что мы достигли конечной точки и точка невозврата пройдена! Боюсь, на этот раз будет апокалипсис! Надеюсь, я ошибаюсь, и пусть Бог пошлёт нам только хорошее!» — выражает опасения Сильвана Б.

«Будем надеяться, что бедную Украину не превратят в поле боя, как обычно происходит в таких вещах», — надеется Кристиан Р.

Одна из главных угроз евроатлантической элиты о блокировке «Северного потока — 2» в случае российского вторжения на Украину вызывает у читателей уже откровенное недоумение и возмущение. Что неудивительно, учитывая актуальные цены на газ.

«Они говорят так, словно блокировка «Северного потока — 2» принесёт большой ущерб России. Реальность такова, что в этом случае они могут наращивать поставки на восток, в Китай», — полагает Вито Т.

Строительство газопровода «Северный поток ‑ 2» © Nord Stream 2. Nikolai Ryutin

«Готовим старые жаровни, чтобы мы могли согреться», — «оптимистично» призвал Тони В.

«С наилучшими пожеланиями на зиму, дорогие жители Германии», — добавил Амедео Лучано Б.

«Всё из-за сжиженного газа из США. Байден не хочет слишком тесных отношений между Россией и Германией, поэтому сохраняет напряжение на Украине на высоком уровне. Трамп же был спокоен, потому что опирался на антироссийские настроения прибалтов, поляков, румын и т. д. Кому тогда была интересна Украина?» — отметил Маурицио К.