Сеул, , 08:17 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По их словам, коронавирус выявлен у 35 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и специального подразделения при министерстве.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1937.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3762.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6603 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 712 503.

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