Сеул, 20 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

По их словам, коронавирус выявлен у 35 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и специального подразделения при министерстве.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1937.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3762.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6603 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 712 503.

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