Уфа, 20 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Ключи от квартир получили обманутые дольщики, которые ранее купили квартиры в жилом доме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) mastersenaiper Ключи от дома

19 января в Уфу прибыл руководитель Фонда развития территории Константин Тимофеев. В рамках этого визита Тимофеев совместно с премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым вручили ключи от квартир обманутым дольщикам, которые приобрели жилье в доме по ул. Энгельса. Застройщиком выступал ООО «Регионстройкомплекс».

"Сегодня у нас 25 счастливых новоселов здесь, на Энгельса, а в Российской Федерации еще 128 тысяч граждан, которые нуждаются в защите своих прав, и мы решим эту проблему к концу 2023 года. Когда мы все вместе беремся за какое-нибудь дело, у нас все получается. В июне 2020 года мы приняли решение достроить дом на Энгельса в Уфе. И вот он завершён. Я благодарен всей команде главы Республики Башкортостан за слаженную и плодотворную работу по восстановлению прав граждан», — приводит пресс-служба слова Тимофеева.

Сообщается, что в 2021 году в Башкирии было введено в эксплуатацию четыре долгостроя по программе незавершенных объектов. При этом дом на улице Энгельса является первым из введенных в эксплуатацию домов, который был достроен при поддержке федерального Фонда защиты прав дольщиков.

«С Фондом мы работаем с 2020 года. За это время было выплачено возмещений 1740 гражданам на сумму 3,3 млрд рублей. За прошлый год мы достроили четыре дома с участием Фонда, таким образом, 294 гражданина получили возможность реализовать свои права на жилье. В этом году у нас в планах сдать еще 25 объектов», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что решение о завершении строительства данного долгостроя (бывшим застройщиком является ООО РегионСтройКомплекс) было принято в июне 2020 года. Площадь дома составляет порядка трех тысяч кв. метров.