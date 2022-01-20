Кишинёв, , 08:14 — REGNUM В Молдавии в течение суток 19 января выявили 3255 случаев заражения коронавирусом в ходе 14 636 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 396 678 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 368 373 человека, в том числе 645 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1720 пациентов с COVID-19, в том числе 174 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 470 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 2681 заражение коронавирусом в результате проведения 13 548 тестов. Врачи выписали за сутки 529 человек, умерли десять пациентов с COVID-19.