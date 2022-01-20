Синин, Китай, 20 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Первая комплексная таможенная зона Тибетского нагорья была введена в эксплуатацию в городе Синине, столице провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция Синин

Два контейнеровоза с высокоточным оборудованием, импортированным из Канады, въехали в комплексную таможенную зону Синин 16 января утром под наблюдением таможни Синина, что ознаменовало начало работы зоны. На территории зоны, занимающей 92,4 гектара, до сих пор размещалось пять компаний.

Создание зоны, которая была ратифицирована Госсоветом КНР в декабре 2019 года, важно для содействия развитию открытой экономики в провинции Цинхай, заявили местные власти.

Провинция расположена на пересечении Китайско-Пакистанского экономического коридора и Экономического пояса Шелкового пути и служит важным резервом стратегических ресурсов и базой характерной сельскохозяйственной продукции в Китае.