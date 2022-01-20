Владивосток, , 08:22 — REGNUM Жителей Приморья приглашают пройти бесплатное обучение по востребованной профессии «Водитель категории D». После успешной сдачи экзаменов гарантируется трудоустройство в транспортных компаниях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Водительские права Avtospravochnaya.com

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Предложение касается безработных приморцев. Занятия во Владивостоке начнутся с 24 января и продлятся 1,5 месяца.

«Расходы по обучению, медицинскому освидетельствованию, временному проживанию, компенсации расходов за проезд к месту обучения и обратно несет служба занятости», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве специализированный центр занятости «Моя карьера» запускает тренинги и обучающие программы, которые помогут безработным москвичам быстро трудоустроиться.