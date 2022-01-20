Берлин, 20 января 2022, 08:12 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России надо признать, что «сила в правде», а не наоборот.
Он призвал Москву к осознанию того, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации.
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Германия решительно отказалась от поставок оружия на Украину, правительство в Киеве не сдаётся. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник даже назвал конкретные системы вооружений, которые его страна надеется получить от Германии для защиты от возможного нападения России.
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