Берлин, , 08:12 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России надо признать, что «сила в правде», а не наоборот.

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц на Всемирном экономическом форуме.

Он призвал Москву к осознанию того, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Германия решительно отказалась от поставок оружия на Украину, правительство в Киеве не сдаётся. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник даже назвал конкретные системы вооружений, которые его страна надеется получить от Германии для защиты от возможного нападения России.

Читайте также: Украина хочет получить от Германии военные корабли и системы ПВО