Сухум, 20 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Неправительственные организации (НПО) в Абхазии иногда занимаются запрещенными для них видами деятельности. Об этом заявил глава МИД республики Инал Ардзинба на встрече с представителями НПО, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Сообщается, что претензии министр выдвинул в отношении членов местного офиса международной организации «Программа развития ООН» (ПРООН). Они прошлым летом провели социологический опрос, в котором задавали вопросы не только внутриполитического характера, но и узнавали отношение граждан к контактам с грузинской страной.

«Только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ваша организация просто не имеет право этим заниматься», — отметил глава абхазского МИД.

Члены ПРООН также были замечены в работе на проект COBERM, который направлен то, чтобы наладить неформальные связи между представителями молодёжи и экспертами Абхазии и Грузии. Ардзинба назвал эту деятельность «недопустимой», так как это «вводит в заблуждение» абхазских граждан.

«Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», — предупредил министр.

Стоит отметить, что Ардзинбу на пост главы МИД Абхазии назначили в ноябре 2021 года. Он родился в Сухуме, но после выпуска из ВШЭ в Москве много лет работал в России, возглавлял департамент Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. Также Ардзинба налаживал связи Москвы с Сухумом и Цхинвалом.