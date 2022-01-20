Пекин, 20 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В 2021 году органы прокуратуры Китая привлекли к ответственности 19 000 подозреваемых в совершении служебных преступлений, что на 11,2% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Эта цифра была обнародована на национальной конференции генеральных прокуроров, проведенной Верховной народной прокуратурой КНР 17 января, что свидетельствует о последовательном подавлении коррупции в Китае.

Органы прокуратуры на регулярной основе начали кампанию по борьбе с организованной преступностью и преступлениями, связанными с бандами. Данные прокуратуры показали, что в общей сложности 21 000 человек были обвинены в организованных преступлениях в прошлом году.