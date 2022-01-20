Москва, , 08:11 — REGNUM Торги 19 января открылись снижением по иностранным валютам. Рубль укрепился к доллару США сильнее, чем к другим валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этому способствовало общее ослабление доллара на Форекс, высокие цены на нефть, а также налоговый период.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,95%, до 76,17 руб., евро/рубль — на 0,75%, до 86,45 руб., фунт/рубль — на 0,71%, до 103,84 руб.

Падение пары доллар/рубль было сдержанным из-за сохраняющихся геополитических рисков. Штаты продолжают нагнетать обстановку, заявляя, что наращивание российских войск на границе с Украиной может быть подготовкой к вторжению.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нет никаких причин для начала полномасштабной войны в Европе или где-либо ещё.

21 января состоится встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Министры МИД решили ещё раз обсудить вопросы по безопасности. Россия требует письменный ответ на требования по гарантиям безопасности. В Вашингтоне отказываются предоставлять подобный документ.

Сегодня, 20 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,30 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока. Цель по нефти выше $90.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по доллару. Сформировался ценовой диапазон 75,60−77,00 руб.

Техническая картина указывает на укрепление рубля до 75,30 руб. Встреча министров иностранных дел должна определить направление курса валют.

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