Лима, 20 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. МИД Перу 19 января потребовал от испанской нефтегазовой компании Repsol возместить ущерб, который разлив нефти у побережья вблизи столицы страны Лимы нанёс окружающей среде и местным рыбакам. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Wxrw123.com Разлив нефти

МИД Перу «Разлив нефти Repsol в Вентанилья — самая крупная экологическая катастрофа, произошедшая в Лиме за последнее время и причинившая серьёзный ущерб сотням рыбацких семей. Repsol должна немедленно компенсировать этот ущерб».

В заявлении также отмечается, что «эта ужасная ситуация поставила под угрозу флору и фауну» на двух охраняемых природных территориях, площадью более 18 тыс. квадратных метров.

Напомним, 15 января при разгрузке танкера компании Repsol в условиях сильного морского волнения, вызванного извержением вулкана в Тонга, в океан в районе Вентанилья попало около шести тысяч баррелей нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, перуанская национальная служба охраняемых природных территорий SERNAPP обнаружила 18 января очаги загрязнения нефтью на островах заповедной зоны Анкон в Тихом океане.

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