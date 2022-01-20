Ухань, Китай, 20 января, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Модернизированные машины, сочетающие проверку личности пассажиров и противоэпидемический код, доказали свою эффективность в первый день пика поездок Китайского Нового года в китайском городе Ухань, передает агентство Синьхуа.

(сс) Coentor Граффити. «Скотный двор» Дж. Оруэлла

На двух крупных железнодорожных вокзалах города на выходах установлено в общей сложности 70 таких машин. Пассажирам достаточно провести пальцем по своим удостоверениям личности, чтобы показать свой статус кода здоровья, записи о поездках за последние 14 дней, результаты тестов на COVID-19 и записи о введении вакцины, что значительно сократило процесс ручной проверки и позволило избежать ненужного скопления людей.

В общей сложности ожидается 280 млн железнодорожных пассажирских поездок во время крупнейшего ежегодного туристического ажиотажа в Китае, который продлится с 17 января по 25 февраля этого года, по данным China State Railway Group Co. Ltd.