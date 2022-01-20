Москва, 20 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской и Калининградской областях 21 и 22 января ожидаются сильный снег и ветер. Об этом 20 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

«В Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбовской областях 21 и 22 января прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 17 м/с, метель. В Калининградской области в пятницу и субботу тоже будет сильный снег, мокрый снег, ветер до 23 м/с», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в Краснодарском крае 20 января ожидается сильный мокрый снег с дождем, а 21 января на Черноморском побережье ветер усилится до 22−27 м/с. При этом Вильфанд уточнил, что ветер, дующий со скоростью больше 25 м/с, является опасным явлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наиболее крупные за последние 54 года снегопады обрушились на юг Турции, нарушив транспортное сообщение в южной части турецкой провинции Газиантеп.