Новосибирск, 20 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Новосибирск пришла волна от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Об этом сообщил сервис мониторинга воздуха CityAir на своей странице в Facebook.

Извержение вулкана

«Сеть станций CityAir зафиксировала в России взрывную волну от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. В Новосибирск она пришла через 11 часов после извержения, на Сахалин через семь, что видно по резкому скачку давления», — говорится в сообщении. — Это время хорошо согласуется со временем, которое необходимо звуковой волне в атмосфере на то, чтобы пройти расстояние от острова Тонга до этих городов. Интересно, что средняя скорость волны, с которой она достигла российских городов, несколько отличалась. Руководитель отдела математического моделирования CityAir Дмитрий Чубаров считает, что это связано с различным состоянием атмосферы, которое наблюдалось на пути волны от Тонго до Южно-Сахалинска и от Тонго до Новосибирска».

По данным ресурса, на 11:00 (время местное) уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, по данным сайта AirVoice, оценивался в 7 баллов из 10.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тихом океане произошло извержение вулкана Хунга-Хаапай, расположенного у берегов королевства Тонга.

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