Чжэнчжоу, Китай, 20 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Суд провинции Хэнань в центральном Китае вынес заочное решение в отношении беглеца, разыскиваемого по линии Интерпола Чэн Санчана по обвинению в растратах, сообщает агентство Синьхуа.

Vestiprim.ru Юань

Это было первое в стране дело о растрате, в котором фигурировал скрывающийся от правосудия обвиняемый, судимый заочно.

Чэн, бывший глава муниципального комитета Коммунистической партии Китая Луохэ и председатель государственной компании, был приговорен к 12 годам тюремного заключения и оштрафован на 500 000 юаней (около $78 618). Незаконные доходы, связанные с его делом, должны были быть возвращены, постановил 17 января Народный суд промежуточной инстанции города Чжэнчжоу.

В декабре 2000 года Чэн воспользовался своим положением председателя государственной компании, чтобы незаконно присвоить более 3,08 млн юаней государственных средств и бежал за границу в феврале 2001 года, сообщил суд.

Из-за отсутствия Чэна на судебном разбирательстве его близкие родственники поручили адвокатам представлять его интересы. Во время слушания дела Чэна суд полностью гарантировал права ответчика в судебном разбирательстве и вынес упомянутое решение в соответствии с законом.