Баку, 20 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 19 января выявили 1151 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 9344 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 628 166 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 610 023 человека, в том числе 543 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 9593 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8550 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 930 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8566 тестов. Выздоровевшими медики признали 7003 человека. Скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.