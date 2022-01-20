Магнитогорск, Челябинская область, 20 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дело завёл следственный отдел Правобережного района города. А перед этим аудиторы выявили факты реализации участков земли в пользу третьих лиц, причём без проведения торгов. В бюджет города из-за этого не поступило более 10 млн рублей.

Сопровождение этого уголовного дела осуществляет южноуральское управление ФСБ России.