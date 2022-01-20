Краснокамск, Пермский край, 20 января 2022, 08:02 — REGNUM В городе Краснокамске осужден 35-летнйи местный житель, который признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пьянство за рулём
Пьянство за рулём

По данным следствия, вечером 27 мая 2021 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля и был замечен экипажем ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель припарковал машину на одной из улиц города возле магазина и забежал внутрь здания. Следом для задержания нарушителя зашли сотрудники ГИБДД. Во доставления в отдел полиции автовладелец применил насилие в отношении двух автоинспекторов.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.