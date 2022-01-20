Краснокамск, Пермский край, , 08:02 — REGNUM В городе Краснокамске осужден 35-летнйи местный житель, который признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пьянство за рулём

По данным следствия, вечером 27 мая 2021 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля и был замечен экипажем ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель припарковал машину на одной из улиц города возле магазина и забежал внутрь здания. Следом для задержания нарушителя зашли сотрудники ГИБДД. Во доставления в отдел полиции автовладелец применил насилие в отношении двух автоинспекторов.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.