Владивосток, 20 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Дальнереченском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Авария случилась вечером 19 января на 357 км автодороги федерального значения А-370 «Уссури».

Водитель автомобиля Toyota Corolla, 45-летний мужчина, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. При совершении обгона он врезался в Mercedes-Benz с полуприцепом.

В результате столкновения Toyota Corolla откинуло на попутно двигавшийся «КамАЗ», который потерял управление и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель Toyota Corolla доставлен в больницу с травмами головы и грудной клетки.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артеме Приморья 20 января пассажирский автобус попал в ДТП, водитель скончался до приезда скорой помощи.