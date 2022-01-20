Нанкин, Китай, 20 января, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Экономический центр Восточного Китая, провинция Цзянсу, сообщил о большем количестве дней с хорошим качеством воздуха и рекордно низкой средней плотностью частиц PM2.5 в воздухе в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Средняя концентрация PM2.5 в Цзянсу в 2021 году составила 33 микрограмма на кубический метр, снизившись на 13,2% в годовом исчислении, что свидетельствует о 8-летнем снижении подряд с момента первого сбора данных в 2013 году. Это также был первый случай, когда воздух в провинции соответствовал национальному стандарту уровня два по контролю за содержанием в воздухе частиц PM2.5, который составляет 35 микрограммов на кубический метр.

Процент дней с хорошим качеством воздуха в Цзянсу за этот период достиг рекордно высокого уровня в 82,4%. PM2.5 — это загрязняющие частицы частицы в воздухе диаметром 2,5 микрона или менее, которые могут проникать глубоко в легкие людей.