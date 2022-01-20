Северодвинск, Архангельская область, 20 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Самой малошумной субмариной в Военно-морском флоте России стала многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» («Ясень-М», проект 885-М). Об этом 19 января рассказал директор завода «Севмаш» (Северодвинск) Михаил Будниченко в интервью журналу предприятия «Завод».

Минобороны России АПЛ «Казань»

По словам Будниченко, на указанной подлодке впервые были внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении, которые позволили увеличить оперативность и качество ее боевого управления.

«АПЛ «Казань» насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ «Казань» — это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI век», — сказал он.

Также директор «Севмаша» отметил, что даже по сравнению с головной атомной подлодкой проекта «Ясень» «Северодвинск» у субмарины «Казань» имеются значительные отличия характеристик.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что ВМФ России в будущем может получить беспилотный торпедный катер, который сможет в автономном режиме находить и уничтожать подводные лодки противника в дальней морской зоне и в Арктике.