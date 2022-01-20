Нукуалофа, , 07:58 — REGNUM Посольство Китая в Тонге не получало сообщений о пострадавших китайцах в результате недавнего цунами, обрушившегося на островную страну, подтвердило Синьхуа 18 января посольство Китая на Фиджи.

Тонга European Space Agency

По данным посольства в Суве, отчет касается китайцев, проживающих на главном острове страны Тонгатапу и дипломатический персонал посольства в Тонге. Здание посольства на Тонгатапу также остается в безопасности.

Главный остров со всех сторон покрыт толстым слоем пепла, многие дома повреждены, а предприятия пострадали, сообщили в посольстве в Тонге, которое было прервано до вечера понедельника.

После серии сильных извержений подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга Хаапай, расположенного в 65 км к северу от Тонгатапу, волны цунами обрушились на островную страну вечером 15 января.

На данный момент в Тонге после сильных извержений погибло два человека. С западного побережья Тонгатапу поступили сообщения о серьезном ущербе, в связи с чем было объявлено чрезвычайное положение. По данным Радио Новой Зеландии, число погибших в островном государстве, вероятно, возрастет, а истинные масштабы жертв все еще неясны.