Тбилиси, , 07:56 — REGNUM Правительство Грузии разработало около 40 проектов, которые должны привлечь в страну иностранные инвестиции. Об этом заявила министр экономки республики Натия Турнава на «Общественном телевидении».

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Глава минэкономики сообщила, что большие надежды возложены на развитие «зелёной» энергетики. Ряд проектов по этому сектору уже направили премьер-министру на рассмотрение.

«Мы говорим об энергии ветра, солнечной энергии и новой технологии, которую мы первыми разрабатываем в регионе. Это «зелёный» водород, так сказать, энергетика будущего», — сказала Турнава.

Она добавила, что в правительстве рассматривают участие Грузии в прокладке Южно-Кавказского трубопровода из Азербайджана в Турцию. Также планируется провести по дну Чёрного моря высоковольтную линию электропередачи в Евросоюз.

Кроме того, по словам министра, в Грузии будут развивать морские порты, а также новые туристические проекты. В 2022 году правительство планирует перейти на «проактивный» подход по поиску инвесторов.

«Мы уверены, что эти проекты будут очень интересны слишком многим инвесторам», — заявила глава экономического ведомства.

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