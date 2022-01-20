Пермь, 20 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Перми главный железнодорожный вокзал предлагают переименовать в «Пермь Великую». Руководитель фракции ЛДПР Заксобрания Пермского края Олег Постников сообщил в соцсетях, что региональное отделение партии уже направило в адрес губернатора такое предложение.

Http://perm-2.dzvr.ru/ Железнодорожный вокзал Перми

«Пермь вторая? После кого? Сегодня прочитал, что руководство Красноярского края в борьбе с Новосибирском за звание столицы Сибири обратилось к руководству РЖД о переименовании вокзала города в «Красноярск Главный». Так может и нам пора перестать бороться с Екатеринбургом за звание столицы Урала будучи Второй?», — отметил политик.

Идея нашла отклик у пермяков. Кто-то поддержал инициативу, кто-то предложил в качетве названия «Молотов». Вместе с тем, комментаторы заострили внимание на том, что главное — не в названии, а все же в содержании.

«Не в обиду, но так получилось, что в этом году я проехал очень много городов за Уралом. С уверенностью хочу сказать, что наш вокзал один из самых убогих», — сказал один из подписчиков Instagram-акаунта.

Добавим, железнодорожная станция «Пермь-II» сначала носила название «Заимки». В 1910 году станция «Пермь» была переименована в «Пермь I», а станция «Заимки» — в «Пермь II».