Сеул, , 07:52 — REGNUM Южная Корея обеспокоена недавними шагами КНДР, в том числе и ракетными пусками. Об этом говорится в официальном сообщении южнокорейского министерства объединения.

КНДР Acdx

«Правительство Южной Кореи напряженно и внимательно следит за последними шагами Севера. Мы будем тщательно готовиться к возможному ухудшению ситуации, тесно координируя действия с другими странами, чтобы сохранить стабильность на Корейском полуострове», — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что Сеул считает лишь дипломатию единственно возможным способом снятия напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро поручил пересмотреть планы по выстраиванию отношений с Соединенными Штатами, которые продолжают оказывать давление на Пхеньян. Также Северная Корея не исключала возобновления неких приостановленных видов деятельности. В Сеуле считают, что под этой формулировкой Пхеньян подразумевает проведения испытаний ядерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын призвал пересмотреть отношение КНДР к США