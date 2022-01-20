Артём, Приморский край, , 07:57 — REGNUM В Артеме 20 января пассажирский автобус попал в ДТП, водитель скончался до приезда скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Автобус в ДТП Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Читайте также: В Одессе в ДТП погиб водитель пассажирского автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 57-летний водитель, управляя маршрутным автобусом №15, двигался со стороны города Находки в направлении Владивостока. На регулируемом перекрестке равнозначных дорог он не справился с управлением и, совершив съезд с дороги, наехал на опору освещения.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя автобуса. Предполагается, что во время движения мужчине стало плохо, и он скончался.

В салоне автобуса находились восемь пассажиров, пострадавших нет.

По факту ДТП возбуждено дело об административном расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение пассажирского автобуса MAN с четырьмя легковыми автомобилями, а затем с деревом и стеной здания произошло в Одессе 19 января.