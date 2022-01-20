Оренбург, 20 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержана фура с контрафактным товаром, следовавшая из Киргизии. Ущерб правообладателям брендов оценивается в более чем 385 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Контрафакт

Подделки известных брендов выявлены таможенниками во взаимодействии с пограничниками на трассе А300. При досмотре в транспортном средстве обнаружено более 5 тыс. единиц верхней одежды с признаками контрафактности. Кроме того, в фуре перевозилось более 17 тыс. единиц немаркированных товаров легкой промышленности (куртки, жилеты, пальто).

Материалы проверки переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака с причинением крупного ущерба. По факту транспортировки немаркированной продукции владельцу груза грозит административный штраф.