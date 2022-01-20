Москва, , 07:37 — REGNUM Госдума может принять поправки об индексации пенсии на 8,6% во втором и в третьем чтении, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил Володин в телегреам-канале.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — указал спикер Госдумы.

Он напомнил, что поручение проиндексировать пенсию на уровень выше инфляции дал президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выплаты будут проиндексированы на уровень выше инфляции — на 8,6%, средний размер выплат составит 18 984 рубля.

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