Южно-Сахалинск, 20 января, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске работник муниципального завода строительных материалов им. Федотова в четверг 20 января получил травмы, не совместимые с жизнью, — мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

vitalykuzmin.net Скорая помощь

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Известно, что увечья работник завода получил при ремонте эвакуатора.

«Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, в том числе в организации и проведении похорон», — заверили в администрации Южно-Сахалинска.

На муниципальном предприятии начата служебная проверка. Работают также следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске после травмирования 15-летнего подростка в пекарне организована проверка.