Владивосток, 20 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении заведующего крематорием МБУ «Некрополь», обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Лобачев Владимир Кладбище

Читайте также: Экс-мэр Владивостока Гуменюк не признал свою вину в получении взяток

В суде установлено, что обвиняемый в октябре 2020 года способствовал в переговорах между заведующим кладбищами МУПВ «Некрополь» и взяткодателями, обсуждал детали передачи взятки в размере более 4,7 млн рублей за получение разрешений на установку более 200 опалубок для захоронений и отведение мест для захоронения без предъявления свидетельств о смерти.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура намерена обжаловать в Приморском краевом суде вынесенное решение, в апелляции в том числе будет поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, с 2019 по 2021 год бывший мэр Олег Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУП Владивостока «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Установлен размер взяток — более 19,5 млн рублей.