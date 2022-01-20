Тбилиси, 20 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Людмила Денисова в обращении к министру юстиции Грузии и призывает его предоставить бывшему президенту Михаилу Саакашвили квалифицированный курс психологической и физической реабилитации, сообщает 19 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Денисова написала об этом на своей странице в «Фейсбуке» и прокомментировала заключение экспертной группы при Народном защитнике Грузии относительно состояния Саакашвили.

«Саакашвили, гражданин Украины, глава Национального комитета по реформам Верховной Рады, которого насильно перевели из госпиталя в тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации. У него посттравматический стресс и депрессия, которые невозможно вылечить в тюрьме. Состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем. Консультация врачей подтвердила, что метод лечения, на внесении изменений в который настаивал Народный защитник, не был применен», — написала Денисова.

Напомним, что 30 декабря Михаил Саакашвили был переведён и военного госпиталя в Гори в тюрьму города Рустави.