Токио, 20 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Власти Японии решили ввести псевдорежим чрезвычайной ситуации еще в 13 префектурах страны, включая Токио, из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предполагается, что режим будет действовать до 13 февраля, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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В настоящее время аналогичный режим введен уже в 16 префектурах Японии. В них его действие также продлят до 13 февраля. Кроме того, японское правительство намерено приостановить программу по смягчению ограничительных мер для привитых жителей страны, так как они тоже могу заболеть COVID-19 и распространять инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 января во всех префектурах Японии выявили случаи распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Позднее всего эту разновидность инфекции выявили в префектурах Акита и Сага.