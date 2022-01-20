Москва, 20 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Введение обязательной маркировки домашних животных планируется в России. Об этом 19 января рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

По словам Бурматова, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». В документе уже есть понятие маркировки и учёта животных, однако действие закона распространяется только на сельхозживотных.

Теперь положения закона могут быть расширены и будут относиться и к домашним питомцам. Бурматов отметил, что новую норму очень ждут владельцы домашних животных, ведь в случае принятия закона, будет легче найти потерявшихся животных. Кроме того, можно будет привлечь к ответственности тех нерадивых хозяев, которые избавляются от животных, выбрасывая их на улицу.

Бурматов уточнил, что маркировка животных должна быть бесплатной, и должно быть несколько её вариантов, чтобы люди могли выбрать тот, который больше подходит их питомцу.